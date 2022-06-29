أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الحالات الحرجة، واستقرار حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 759 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 110 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 794488 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بدخول 4 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 147 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت استقراراً مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 997 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 775951 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض طفيف في حالات الوفاة؛ حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9207 حالات وفاة. وفق “أخبار 24”.