المحكمة العليا: غدًا الخميس غرة ذي الحجة.. والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو

أعلنت المحكمة العليا، أن يوم غدٍ (الخميس) الموافق 30/6/2022، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8/7/2022، وعيد الأضحى المبارك يوم (السبت) الذي يليه .
وأوضحت، خلال بيان أصدرته، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسةً مساء اليوم للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ.
وأشارت إلى أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم؛ لتقرر الدائرة أن يوم غدٍ الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ الموافق 8 يوليو، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم (السبت) الذي يليه . وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها إذ تعلن ذلك، لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.