لقطات من داخل مسجد الملك فهد في إدنبرة بأسكتلندا.. وهذه أبرز المعلومات عنه

نشر حساب “الملك فهد”، لقطات من داخل مسجد الملك فهد بن عبدالعزيز الذي جرى افتتاحه في مدينة إدنبرة الأسكتلندية عام 1429هـ (1998 م) لخدمة المُقيمين والزائرين المسلمين.
ويتسع الجامع لأكثر من ألف مصلٍ، كما يضم مكتبة يوجد بها العديد من الكتب الإسلامية، إلى جانب قاعة أخرى في الطابق السفلي.
ويُجرى فتح تلك القاعة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين، بالإضافة إلى إقامة دورات في المكتبة بعلوم القرآن والمحاضرات.
مسجد #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) والمركز الإسلامي في ادنبره – اسكتلاند والذي افتتح عام ١٩٩٨ م #الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/g0rsw9a50d
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) June 28, 2022
وفق “أخبار 24”.