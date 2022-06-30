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جديد المحليات > لقطات من داخل مسجد الملك فهد في إدنبرة بأسكتلندا.. وهذه أبرز المعلومات عنه
30/06/2022   9:02 ص

لقطات من داخل مسجد الملك فهد في إدنبرة بأسكتلندا.. وهذه أبرز المعلومات عنه

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نشر حساب “الملك فهد”، لقطات من داخل مسجد الملك فهد بن عبدالعزيز الذي جرى افتتاحه في مدينة إدنبرة الأسكتلندية عام 1429هـ (1998 م) لخدمة المُقيمين والزائرين المسلمين.

ويتسع الجامع لأكثر من ألف مصلٍ، كما يضم مكتبة يوجد بها العديد من الكتب الإسلامية، إلى جانب قاعة أخرى في الطابق السفلي.

ويُجرى فتح تلك القاعة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين، بالإضافة إلى إقامة دورات في المكتبة بعلوم القرآن والمحاضرات.

وفق “أخبار 24”.

لقطات من داخل مسجد الملك فهد في إدنبرة بأسكتلندا.. وهذه أبرز المعلومات عنه

جديد المحليات
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