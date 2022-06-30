أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 10.1% في الربع الأول من عام 2022م بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع في عام 2021، وبانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021م.
وأضافت أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1%، كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 45.1%.
وأكدت أن مؤشرات سوق العمل الرئيسية تحسنت للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6 نقطة مئوية، ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3 نقطة مئوية، وبانخفاض معدل البطالة 1.6 نقطة مئوية.
ونوهت بأن إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6.0% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ليصل إلى 33.6% في الربع الأول من 2022، فيما بلغ معدل مشاركتهن قبل 3 سنوات 20.5%.
ويرجع انخفاض نسبة البطالة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف التوطين، وذلك بإصدار 32 قرار توطين، والتي شملت 35 مهنة في مختلف القطاعات، فضلا عن تنفيذ برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف خلال جائحة كورونا وما بعدها من تداعيات، والتوسع في خلق أنماط العمل الحديثة مثل: العمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر. وفق “أخبار 24”.
وساهم برنامج نطاقات وحماية الأجور ومبادرات الوزارة لدعم المنشآت في الوصول لهذه النتائج القياسية من ناحية انخفاض البطالة وزيادة معدلات تشغيل السعوديين، كما أثمرت البرامج المعززة لتمكين المرأة في سوق العمل عن الوصول إلى مستويات قوية من الانخفاض في معدل بطالة السعوديات.