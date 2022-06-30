وجه المفتي العام للمملكة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بتكليف عدد من المشايخ بالرد على استفسارات الحجاج.
وأوضحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه جرى تكليف 5 مشايخ بهذه المهمة، وهم عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء، الشيخ عبدالسلام السليمان، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله الطيار.
وأضافت أن قائمة المكلفين شملت أيضا مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ محمد بازمول، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل، الشيخ أحمد الرضيمان، ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف، الشيخ عيد الشمري.
وفق “أخبار 24”.