نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > صادرات المملكة من التمور تتجاوز النصف مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي
30/06/2022   6:36 م

صادرات المملكة من التمور تتجاوز النصف مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي

+ = -
690

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريراً اليوم (الخميس)، أعلنت فيه عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 552 مليون ريال مقارنة بالمدة نفسها العام الماضي.

ونوهت إلى أن المملكة صدرت منتجاتها إلى أكثر من 113 دولة حول العالم، وحققت نمواً سنوياً بنسبة 13 % خلال الأعوام الخمسة الماضية، مبينةً أن قيمة صادرات التمور ارتفعت 110 % منذ عام 2016.

يذكر أن المملكة مؤخرًا احتلت المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور من حيث القيمة لعام 2021، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.215 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

صادرات المملكة من التمور تتجاوز النصف مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217036.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.