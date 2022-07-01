نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال في الصدارة والاتحاد بالمركز الأخير.. إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي
01/07/2022   8:09 ص

الهلال في الصدارة والاتحاد بالمركز الأخير.. إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي

+ = -
638

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية،مساء اليوم الخميس، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي لأندية الدوري السعودي للمحترفين.

واحتل الهلال المركز الأول في قائمة تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا.

وجاء نادي الاتفاق في المركز الثاني خلف الهلال، بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا، متفوقا على الحزم صاحب المركز الثالث والذي جاء بنفس الفئة وسيحصل على نفس الدعم.

وتواجد نادي الشباب في المركز الرابع في القائمة بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا، متفوقًا على النصر صاحب المركز الخامس.وفق “أخبار 24”.

واحتل نادي الاتحاد المركز الأخير في القائمة ضمن أندية الفئة الثانية مع الباطن، الرائد والطائي بدعم يصل إلى 3 ملايين ريال سنويًا.

إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي

الهلال في الصدارة والاتحاد بالمركز الأخير.. إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217105.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.