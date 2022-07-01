الهلال في الصدارة والاتحاد بالمركز الأخير.. إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية،مساء اليوم الخميس، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي لأندية الدوري السعودي للمحترفين.
واحتل الهلال المركز الأول في قائمة تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا.
وجاء نادي الاتفاق في المركز الثاني خلف الهلال، بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا، متفوقا على الحزم صاحب المركز الثالث والذي جاء بنفس الفئة وسيحصل على نفس الدعم.
وتواجد نادي الشباب في المركز الرابع في القائمة بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويا، متفوقًا على النصر صاحب المركز الخامس.وفق “أخبار 24”.
واحتل نادي الاتحاد المركز الأخير في القائمة ضمن أندية الفئة الثانية مع الباطن، الرائد والطائي بدعم يصل إلى 3 ملايين ريال سنويًا.