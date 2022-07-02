أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 23-29 يونيو الماضي بلغ أكثر من 13.5 ألف مخالف، أكثر من 8 آلاف، منهم مخالفون لنظام الإقامة، ونحو 3.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألفين خالفوا نظام العمل.
وأبانت أنه تم ضبط 214 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 57% منهم يمنيو الجنسية، و31% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 62 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 68.4 ألف وافد مخالف، منهم نحو 65 ألف رجل، و3.4 ألف امرأة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة أكثر من 55.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12.6 ألف مخالف.