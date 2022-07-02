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جديد المحليات > “الأرصاد”: رياح سطحية وغبار على مكة والمناطق الجنوبية لمدة أسبوعين
02/07/2022   9:50 م

“الأرصاد”: رياح سطحية وغبار على مكة والمناطق الجنوبية لمدة أسبوعين

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قال المركز الوطني للأرصاد، إنه ابتداء من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ستنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار بعدة مناطق.

وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة تشمل الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان خاصة على الطرق السريعة، كما تشمل الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، وتمتد لمنطقة نجران.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: رياح سطحية وغبار على مكة والمناطق الجنوبية لمدة أسبوعين

جديد المحليات
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