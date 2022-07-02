“الأرصاد”: رياح سطحية وغبار على مكة والمناطق الجنوبية لمدة أسبوعين

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه ابتداء من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ستنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار بعدة مناطق.
وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة تشمل الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان خاصة على الطرق السريعة، كما تشمل الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، وتمتد لمنطقة نجران.
🛑ابتداء من يوم غدًا #الأحد و حتى نهاية الأسبوع القادم
تنشط #الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الساحلية لمناطق #مكة_المكرمة #عسير #جازان (خاصة على الطرق السريعة)
كذلك على الأجزاء الشرقية لتلك المناطق وتمتد لمنطقة #نجران.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/O8rvYbtn31
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) July 2, 2022
وفق “أخبار 24”.