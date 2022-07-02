معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخة 2022

أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الجديدة من المعرض للعام الحالي 2022.
وقال إن التسجيل متاح لكافة دور النشر المحلية والدولية، وذلك خلال الفترة من 1-20 يوليو الجاري، من خلال موقعه الإلكتروني.
وتحتضن مدينة الرياض المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م، تحت إشراف وزارة الثقافة وتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة. وفق “أخبار 24”.
ويعد المعرض أحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومن حيث مشاركة دور النشر العربية والإقليمية والدولية.