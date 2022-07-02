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جديد المحليات > “الخطوط السعودية” تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين جدة وبرشلونة
02/07/2022   9:50 م

“الخطوط السعودية” تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين جدة وبرشلونة

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بدأت الخطوط السعودية بتسيير رحلاتٍ مباشرةٍ بين جدة وبرشلونة؛ وذلك بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، على أن تحول الرحلات الموسمية الجديدة إلى برشلونة لرحلاتٍ منتظمة بدءاً من 30 أغسطس المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية، عصام أخونباي، أن تسيير الرحلات الجوية المباشرة من برشلونة وإليها على مدار العام، سيسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة والأعمال في كلتا الوجهتين.

من جهته، أشار نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي، سلطان عطيفي، إلى أن مسار الرحلات المباشر الجديد سيسهم في تعزيز حركة السياحة من إسبانيا، حيث سيوفر خياراً أكثر ملاءمة للسفر من برشلونة، مؤكداً أن الشراكة سوف تمهد لنموٍ إضافيٍّ في حركة النقل الجوي مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين جدة وبرشلونة

جديد المحليات
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