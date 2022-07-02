“الغذاء والدواء” تقدم نصائح غذائية للحجاج لمساعدتهم لأداء المناسك بسهولة ويسر

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح غذائية للحجاج لمساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.
وشددت الهيئة على ضرورة الجلوس، واختيار مكان مناسب ومريح أثناء تناول الطعام لتجنب عسر الهضم، والابتعاد عن تناوله على عَجَل أو أثناء المشي.
وأكدت أنه يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية، والابتعاد عن الوجبات الخفيفة خاوية السعرات مثل رقائق البطاطس، والحلويات، والمثلجات، واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والمكسرات. وفق “أخبار 24”.
وحذرت من إهمال بعض الوجبات الرئيسية، والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات أو الأملاح، مؤكدة أن تناول الوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المناسك.