استشاري: الفتيات أكثر إدماناً للشبو من الرجال.. وهذه علامات تعاطيه

أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالسلام الشمراني، أن مادة “الشبو” المخدرة دخلت إلى المملكة للمرة الأولى قبل 8 سنوات.
وأوضح الشمراني في حديثه لـ”أخبار 24″ أن النساء أكثر إدمانًا لمادة “الشبو” من الرجال، وأن أعمار المدمنات تتراوح ما بين العشرين إلى الثلاثين عاماً؛ حيث تم قياس نسبة النساء بناء على زيادة الحالات في الطوارئ والعيادات.
وبيّن أنه يمارس علاج الإدمان منذ 23 عامًا، وأن مادة الشبو قديمة منذ عشرات السنين وتنتشر في شمال وجنوب أمريكا، ويعد الشبو أكثر إدمانًا من الكوكايين لأن متعاطيه يدمن من المرة الأولى.
وأضاف أنه يمكن للوالدين معرفة المدمن بالعموم -وليس الشبو فقط- بتغير نمط الفرد والانعزال والعصبية والانفعال الزائد غير المبرر.
وأشار الشمراني أنه قد يكون هناك عنف جسدي أو لفظي، وقد يكثر الشك والتململ والتغيب عن البيت أو المدرسة والعمل، وعدم القدرة على أداء الواجبات، بالإضافة لتغير في الملامح مثل احمرار العينين أو الجحوظ وعدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.