11 قسم تغذية في منى وعرفات.. “الصحة” تقدم أكثر من 30 نظاماً غذائياً للحجاج المرضى

قدمت وزارة الصحة أكثر من 30 نوعاً من النظام الغذائي لحجاج بيت الله الحرام المرضى في موسم حج هذا العام؛ وذلك وفقاً للحالات الصحية والحميات المحددة من الطبيب المختص.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الغذائي المقدم لضيوف الرحمن يشتمل على وجبات مطهية، ومستحضرات غذائية، يتم متابعتها في العناية المركزة وأقسام التنويم الأخرى عن طريق أخصائي التغذية السريرية.
وأوضحت أن لجنة التغذية جهزت 11 قسم تغذية في مشعري منى وعرفات، و20 صالة طعام يُشرف عليها 85 مختصاً بالغذاء والتغذية ويخدم فيها ما يقارب 540 عاملاً، تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.