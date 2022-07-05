تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، منظومة التكييف بالمسجد الحرام؛ وذلك من خلال ضخ طاقة تقدر بـ159 ألف طن تبريد عبر محطتين رئيسيتين هما الأكبر عالمياً.
وتضخ منظومة التبريد التي تعمل على تنقية الهواء من الجراثيم داخل المسجد الحرام بنسبة 100 %، طاقتها من محطتي ” كدي والشامية “، حيث تقدر الطاقة التي تنتجها محطة الشامية بـ120 ألف طن تبريد، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة 900 متر، أما محطة أجياد فتصل قدرتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن تبريد، وتبعد 500 متر.
وتعمل مبردات المحطتين بتبريد المياه ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وتضخها عبر الأنابيب للمسجد الحرام، ثم إلى وحدات مناولة الهواء بالغرف الميكانيكية؛ ليتم فيها عملية التبادل الحراري، ثم يدفع الهواء النقي المبرد إلى أرجاء المسجد الحرام.
وقامت الوكالة بتجديد وتطوير وحدات مناولة الهواء، واستبدال جميع المبادلات الحرارية بمبادلات جديدة، بالإضافة إلى تغيير جميع الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء بشكل دوري. وفق “أخبار 24”.
ويعمل الفنيون على موازنة الهواء في المساحات المختلفة من المسجد الحرام؛ وذلك اعتماداً على أعداد وكثافة الزوار، وفي موسم الحج يزداد عدد العاملين بنسبة 25 %؛ لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
الأكبر عالمياً.. تلطيف أجواء #المسجد_الحرام خلال #موسم_الحج بطاقة 159 ألف طن تبريد https://t.co/OPHx2hWW62#بسلام_آمنين pic.twitter.com/Fzv0CNiqCq
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 4, 2022