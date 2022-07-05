كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات وتراجع كبير في الحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، فيما تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 566 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 37 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 797940 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل تراجع كبير في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل خروج 16 حالة جديدة إلى العناية المركزة، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن إلى 143 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 782 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 781314 حالة.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9212 حالة وفاة.