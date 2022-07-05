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جديد المحليات > لأول مرة بالمملكة.. طيران ناس يطلق خدمة شراء تذاكر السفر بالتقسيط
05/07/2022   3:18 م

لأول مرة بالمملكة.. طيران ناس يطلق خدمة شراء تذاكر السفر بالتقسيط

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أعلن طيران ناس، تقديم خيار الدفع بالتقسيط الذي يتيح للمسافرين دفع ثمن حجوزاتهم على دفعات شهرية منتظمة، لتكون بذلك أول شركة طيران في المملكة تقدم هذا الخيار لعملائها.

ووقع طيران ناس، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مع شركة “أمازون” لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لإدارة ومعالجة عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الأعمال الإلكترونية تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في طيران ناس، ستيفان ماقاريا، إن الشركة تسعى بشكل دائم لمنح ضيوفها المزيد من الخيارات عند حجز التذاكر وشرائها، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمنح المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة. وفق “أخبار 24”.

لأول مرة بالمملكة.. طيران ناس يطلق خدمة شراء تذاكر السفر بالتقسيط

جديد المحليات
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