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05/07/2022   10:27 م

“الأرصاد”: هطول أمطار بدءاً من الغد وحتى السبت على بعض المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة من يوم غد (الأربعاء) وحتى السبت المقبل.

وأوضح أن الأمطار ستكون متوسطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (منفذ البطحاء، وصحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض (وادي الدواسر)، على أن تستمر من الأربعاء وحتى السبت.

وأشار إلى أنها ستمتد يوم الخميس لتشمل مناطق نجران، وعسير، وجازان، وستكون من متوسطة إلى غزيرة، مضيفاً أنه يتوقع هطول الأمطار يومي الجمعة والسبت على منطقتي الباحة، ومكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.

وأوضح المركز أن الأمطار سيصاحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.

“الأرصاد”: هطول أمطار بدءاً من الغد وحتى السبت على بعض المناطق

جديد المحليات
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