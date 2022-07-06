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جديد المحليات > “الصحة”: 7 نصائح لتجنب الإصابات المرتبطة بالحر أثناء الصيف
06/07/2022   1:26 م

“الصحة”: 7 نصائح لتجنب الإصابات المرتبطة بالحر أثناء الصيف

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قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لتجنب الإصابات المرتبطة بالحر أثناء فصل الصيف، ومنها الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ونصحت بارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، لافتة إلى أن الوجبات الساخنة والثقيلة تزيد من حرارة الجسم، لذلك يجب مراعاة الكمية ووقت تناولها، وكذلك وضع واقي الشمس واستخدام المظلة والنظارة الشمسية.

وأكدت على أهمية شرب الكثير من السوائل، مع مراعاة الابتعاد عن المشروبات السكرية، مضيفة أن الحرارة في السيارة قد تصل لدرجات عالية جدًا، لذا شددت على عدم ترك الأشخاص في السيارة مهما كانت المدة، وخصوصًا الأطفال، لأنهم معرضين لخطر الإصابة بضربة الشمس أو الوفاة.  وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 7 نصائح لتجنب الإصابات المرتبطة بالحر أثناء الصيف

جديد المحليات
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