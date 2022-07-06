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جديد المحليات > تضمنت 24 فرضية طوارئ.. “سار” تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة الحجاج
06/07/2022   7:44 م

تضمنت 24 فرضية طوارئ.. “سار” تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة الحجاج

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كشفت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن الانتهاء من مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة بنجاح؛ وذلك قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج.

وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أنها قامت خلال الأشهر الماضية بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات؛ وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأكدت أن العمليات التحضيرية جاءت على مرحلتين، الأولى وهي مرحلة تشغيل ما قبل التحضيري، وتم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج، بينما جاءت مرحلة التشغيل التحضيري لمحاكاة التشغيل الفعلي والذي استمر 60 يوماً تضمنت إجراء 24 فرضية طوارئ. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل 16 قطاراً تعمل بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة للربط بين محطات المشاعر التسع والمتصلة بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً.

يذكر أن سعة القطار الواحد 3 آلاف راكب في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع القطارات 72 ألف راكب في الساعة.

تضمنت 24 فرضية طوارئ.. “سار” تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة الحجاج

جديد المحليات
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