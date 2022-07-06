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جديد المحليات > بينهم مجموعة من ذوي الشهداء.. استقبال 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين (صور)
06/07/2022   7:45 م

بينهم مجموعة من ذوي الشهداء.. استقبال 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين (صور)

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استقبلت وزارة الحج والعمرة، 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

ويهدف البرنامج هذا العام؛ لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من 41 دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية القادمين من 8 دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بما يضمن جودة تلك الخدمات، ويمكنهم من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى العودة إلى أوطانهم. وفق “أخبار 24”.

حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين

حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين

وفق “أخبار 24”.

بينهم مجموعة من ذوي الشهداء.. استقبال 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين (صور)

جديد المحليات
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