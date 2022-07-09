ضخ أكثر من 765 ألف م3 من المياه لضيوف الرحمن خلال يوم عرفة

أعلنت شركة المياه الوطنية، أن إجمالي كميات المياه خلال الـ24 ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغ 765 ألف م3.
وأوضحت الشركة أنها تواصل عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الضخ على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.
وأبانت أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو حالات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقاً للممارسات المهنية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.