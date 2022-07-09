مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة واستقرار الوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع وجود تراجع في حالات التعافي واستقرار في الوفيات، فيما لم يتم تسجيل أي حالات حرجة جديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 353 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 105 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 799788 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل دخول أو خروج أي حالة حرجة بالعناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 133 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 475 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 783926 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9220 حالة وفاة.