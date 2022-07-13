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جديد المحليات > ما أعراض اضطراب ما بعد الحج الذي قد يصيب الحاج بعد الانتهاء من الفريضة؟
13/07/2022   8:17 ص

ما أعراض اضطراب ما بعد الحج الذي قد يصيب الحاج بعد الانتهاء من الفريضة؟

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أعراض اضطراب ما بعد الحج الذي قد يصيب حجاج بيت الله الحرام، بعد انتهائهم من أداء الفريضة والعودة إلى ديارهم.

وقالت المدينة إن الأعراض تشمل الشعور باضطراب في دورة النوم، والصداع والتوتر، والإجهاد والإرهاق والفتور، وآلاما في العضلات، والزكام، مضيفة أن هذه الأعراض سرعان ما تزول مع الوقت، موصية بمراجعة الطبيب حال اشتدادها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أوصت سابقاً باتباع 4 نصائح للتغلب على أعراض اضطراب ما بعد الحج، مثل النوم الجيد وتجنب الإجهاد واتباع نظام غذائي كامل ومتوازن.

أعراض اضطراب ما بعد الحج

وفق “أخبار 24”.

ما أعراض اضطراب ما بعد الحج الذي قد يصيب الحاج بعد الانتهاء من الفريضة؟

جديد المحليات
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