طقس اليوم.. أمطار رعدية مع تدن في الرؤية بمكة ونجران وجازان تمتد لجنوب الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدن في الرؤية الأفقية، مع زخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة بمكة المكرمة، و42 درجة بالمدينة المنورة والرياض، و43 درجة في الدمام وبريدة، و37 درجة في جدة).