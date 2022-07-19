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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار الحرارة الشديدة بالرياض والشرقية وسحب رعدية جنوب المملكة
19/07/2022   7:01 ص

طقس اليوم.. استمرار الحرارة الشديدة بالرياض والشرقية وسحب رعدية جنوب المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مدن المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير.

وأضاف أن السحب الرعدية الممطرة قد تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وبين أنه لا يستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق المملكة ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة، و45 درجة في المدينة المنورة والرياض وبريدة، و48 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).

طقس اليوم.. استمرار الحرارة الشديدة بالرياض والشرقية وسحب رعدية جنوب المملكة

جديد المحليات
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