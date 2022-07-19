افتتح أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، مهرجان العسل الدولي الرابع عشر، بمقر الجمعية بمحافظة بلجرشي، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أحمد الخازم، أن المهرجان يأتي بمشاركة حوالي 70 عارضاً، يمثلون عارضي العسل الذي يعرضون مختلف أنواع العسل، مثل السدر والسمرة والطلح والمجرى والصيف.
وأبان أن المهرجان يتضمن مشاركات محلية ودولية من خلال المؤتمر والمعرض، يمثلون 35 دولة، حيث يشهد المؤتمر 46 ورقة علمية عن العسل وتربية النحل، مشيراً إلى أن تنظم المهرجان بمقر الجمعية في هذا العام يأتي بعد اكتمال وجاهزية المباني والمنشآت الخاصة بها، والتي تضم مولاً للتسوق ومشروعاً فندقياً سكنياً، ومعارض ومعملاً للصناعات الخشبية لإنتاج الخلايا، ومعملاً لإنتاج وتعبئة العسل. وفق “أخبار 24”.