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جديد المحليات > انتفاخ وتشققات مفاجئة في شارع بحفر الباطن.. و”الأمانة”: السبب غير معروف حتى الآن
21/07/2022   2:13 م

انتفاخ وتشققات مفاجئة في شارع بحفر الباطن.. و”الأمانة”: السبب غير معروف حتى الآن

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تعرض أحد الشوارع الرئيسية في وسط محافظة حفر الباطن لانتفاخ وتشققات في الطبقة الأسفلتية، ما تسبب في عرقلة سير المركبات.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المحافظة سعود الصقري لـ أخبار 24 إن الانتفاخ والتشققات حدثت في شارع الملك خالد قبل يومين، وإنه لم يُعرف السبب حتى الآن.

وأوضح أن الأمانة قامت احترازياً بإغلاق الطريق حرصاً على سلامة المارة وسالكي الطريق، فيما باشر المختصون أعمال الحفر بالموقع للبحث عن الأسباب وراء ذلك الانتفاخ والهبوط الذي حدث بالشارع.

انتفاخ وتشققات مفاجئة في شارع بحفر الباطن.. و”الأمانة”: السبب غير معروف حتى الآن

جديد المحليات
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