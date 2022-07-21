“الصحة” تُعلن تحولها من تطبيق المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى الاستحقاق

أعلنت وزارة الصحة، تدشين مشروع التحول من تطبيق المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
وجاء إطلاق المشروع الذي تم في مقر الوزارة بالمدينة الرقمية أمس (الأربعاء)، بعد نجاح المرحلة التجريبية، التي جرى العمل عليها بعد صدور الأمر السامي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وتُعتبر وزارة الصحة من أولى الجهات الحكومية التي بدأت بالعمل في المشروع الذي يرتكز على العمل وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية. وفق “أخبار 24”.