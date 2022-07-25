بالفيديو.. رسميًا.. الاتحاد يُعلن تعاقده مع المصري طارق حامد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسميا، مساء اليوم الأحد، التعاقد مع الدولي المصري طارق حامد، لتدعيم صفوفه لمدة موسمين، قادما من صفوف نادي الزمالك.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للإعلان عن اللاعب بشكل رسمي، وعلق عليه قائلا: “المحارب الفرعوني بقى نمرا”، كما نشر فيديو آخر لأبرز لقطات اللاعب.
وفي وقت سابق، كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور عن انتقال لاعب الوسط طارق حامد لصفوف نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل.
وبدأ طارق حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش عام 2009، وانتقل بعدها إلى نادي سموحة ثم إلى الزمالك، وقضى 8 أعوام بين صفوف الفريق الأبيض، ولعب خلالها 284 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين. وفق “أخبار 24”.
وأجمالا لعب طارق حامد خلال مشواره الكروي، 370 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، بمعدل لعب 31798 دقيقة.
وفاز طارق حامد مع الزمالك 5 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للدوري المصري ومثلهما للسوبر المحلي، وبطولتين قاريتين هما السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية.
المحارب الفرعوني بقى نمر 🐅👏#صيفية_العميد pic.twitter.com/093j1lVR4F
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
أهلاً بالجامد طارق حـامد 💪 pic.twitter.com/4Q7TpsMHuQ
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022