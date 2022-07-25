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رياضة > رسميًا.. الباطن ينجح في خطف عبدالعزيز الجبرين من الاتحاد
25/07/2022   7:00 ص

رسميًا.. الباطن ينجح في خطف عبدالعزيز الجبرين من الاتحاد

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أعلن مجلس إدارة نادي الباطن، رسميًا، مساء الأحد، ضم عبدالعزيز الجبرين، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي، في الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، قادمًا من الاتحاد.

ونشر حساب نادي الباطن، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن خلاله ضم اللاعب قائلًا: “الجبرين بطناوي”.

وكانت تقارير صحفية، كشفت في وقت سابق أن لاعب الاتحاد عبدالعزيز الجبرين، أخبر إدارة ناديه بعدم رغبته في الاستمرار للموسم المقبل، قبل سفر البعثة إلى النمسا، لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت المصادر أن اللاعب فضّل تغيير وجهته وخوض تجربة جديدة بعد النظر في العروض المقدمة له، على الرغم من رغبة إدارة الاتحاد استمراره مع الفريق تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو.

رسميًا.. الباطن ينجح في خطف عبدالعزيز الجبرين من الاتحاد

رياضة
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