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رياضة > طرح تذاكر مباراة “أخضر الشباب” في كأس العرب مجانًا للجماهير
25/07/2022   6:59 ص

طرح تذاكر مباراة “أخضر الشباب” في كأس العرب مجانًا للجماهير

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أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، مساء الأحد، عن فتح مدرجات مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، مجانًا للجماهير من أجل حضور مباراة المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره العراقي، الثلاثاء المقبل، في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

ويواجه “أخضر الشباب” نظيره العراقي ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الأولى، بعدما نجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره الموريتاني بثنائية في الجولة الأولى.

ونشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من أجل التأهل والصدارة.. أخضرنا ينتظر جمهوره.. المحالة موعدنا”. وفق “أخبار 24”.

كما دعا المجلس جميع الجماهير للحصول على التذكرة المجانية من خلال الدخول على الرابط (https://www.ticketmx.com/ar/d/1923/iraq-x-saudi-arabia/1b4dd133d1ee46b58cb5).

طرح تذاكر مباراة “أخضر الشباب” في كأس العرب مجانًا للجماهير

رياضة
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