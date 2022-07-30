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جديد المحليات > استشاري ينبه لبعض الأخطاء عند قياس الضغط
30/07/2022   11:26 ص

استشاري ينبه لبعض الأخطاء عند قياس الضغط

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من التعجل بقياس ضغط المريض فور وصوله للمستشفى، باستثناء الحالات الطارئة.

وأشار النمر إلى أن القياس الفوري سيعطي قراءات مرتفعة، لذا يجب أن يجلس المريض ويرتاح على الأقل 5 دقائق قبل قياس ضغطه.

كما أوصى بعدم الحديث مع المريض أثناء القياس؛ لأن ذلك يرفع ضغطه نسبياً.

وأضاف أن أول قراءة عند بعض المرضى تكون مرتفعة بسبب الخوف؛ لذا يُترك دقيقتين، ثم يُعاد قياس الضغط مرة ثانية، ثم دقيقتين ويُعاد مرة ثالثة ويُؤخَذ متوسط الثانية والثالثة وتُترَك القراءة الأولى. وفق “أخبار 24”.

استشاري ينبه لبعض الأخطاء عند قياس الضغط

جديد المحليات
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