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جديد المحليات > “الشؤون البلدية”: إلزامية تسوير المواقع الإنشائية اعتبارًا من اليوم
30/07/2022   11:26 ص

“الشؤون البلدية”: إلزامية تسوير المواقع الإنشائية اعتبارًا من اليوم

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه اعتبارًا من اليوم ( السبت) غرة محرّم 1444هـ بدأت فترة إلزامية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية.

وأكدت الوزارة أن عدم تسوير المواقع تحت الإنشاء يعرض المقاول للمخالفات ويؤثر على تصنيفه، ما يؤدي إلى عدم تمكنه من إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.

وأوضحت الوزارة أن التسوير يحمي حقوق المشاة والمركبات، إذ يسهل من عملية السير دون عوائق في الطريق، كما يعمل على الحفاظ على ممتلكات ومواد البناء. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه يساهم في معالجة الظواهر السلبية الناجمة عن عملية البناء، وهو ما يقلل من التشوهات البصرية، ويزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.

“الشؤون البلدية”: إلزامية تسوير المواقع الإنشائية اعتبارًا من اليوم

جديد المحليات
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