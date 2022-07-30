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جديد المحليات > “الصحة” تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق “صحتي”
30/07/2022   3:08 م

“الصحة” تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق “صحتي”

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، أنها أتاحت خاصية إعادة الجدولة والإلغاء لخدمة حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في تطبيق “صحتي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل للمستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان، وفي أي وقت عبر تطبيق “صحتي” للحفاظ على وقته، وإلغاءه للموعد فـي حـال عدم تمكنه مـن الـحضـور، بحيث يتيح الفرصة لمراجع آخـر للاستفادة منه.

وأبانت أنه من مميزات هذه الخدمة حجز وإدارة المواعيد للمستفيدين، وإلغاء وإعادة جدولة المواعيد، ومعرفة (العيادات) المقدمة في المراكز، والبحث عن أقرب مركز صحي يوفر الخدمة (العيادة) المطلوبة، واختيار الطبيب والتذكير بالموعد عبر الرسائل النصية. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق “صحتي”

جديد المحليات
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