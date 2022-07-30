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جديد المحليات > “الأرصاد” تكشف أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم
30/07/2022   6:18 م

“الأرصاد” تكشف أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجات الحرارة المسجلة على المملكة، اليوم (السبت)، الموافق غرة شهر محرم 1444هـ والـ 30 من يوليو 2022م.

وأوضح المركز أن مدينة العلا هي الأعلى حرارة في المملكة، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية، فيما سجلت مدن: “رفحاء، وبريدة، والمدينة المنورة، وسكاكا، ووادي الدواسر” درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية.

يذكر أن المركز توقّع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل، والتي يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تكشف أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم

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