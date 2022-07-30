مع عودة موسم العمرة.. “رئاسة الحرمين” تستقبل طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام (صور)

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وصول الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في بداية موسم العمرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وتعد الرئاسة مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام بيئة تعبدية آمنة، وتقدم أرقى الخدمات حيث هيأت كامل المسجد الحرام وساحاته لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين، والدور الأول للمطاف للطائفين من غير المعتمرين، وتوسعة الملك فهد والملك عبدالله، والدور الأول للمطاف. وفق “أخبار 24”.
كما خصصت الساحات الخارجية للمصلين، وخصصت أبواب رئيسية محددة لدخول المعتمرين، وهي: باب الملك فهد، وباب السلام، وباب أجياد، وأخرى للخروج لضمان انسيابية حركة الحشود أثناء تأدية مناسك العمرة.