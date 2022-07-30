عسير تشهد أول بطولة للشطرنج تقام على أرضها.. ومدير البطولة: نهدف لنشر اللعبة في جميع المناطق

انطلقت، أمس الجمعة، بطولة كأس عسير للشطرنج 2022 بـمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، برعاية وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للشطرنج، ومستشفيات الحياة الوطني، ومقهى الفصل الثالث .
وشهد اليوم الأول أمس 5 جولات، على أن تستكمل بقية الجولات اليوم السبت، بـ 4 جولات، يتم بعدها الإعلان عن اللاعبين الفائزين.
وأكد مدير البطولة أحمد البلالي لـ”أخبار 24″، أن الاتحاد السعودي يهدف لنشر رياضة الشطرنج في جميع مناطق المملكة، وزيادة احتكاك اللاعبين واللاعبات السعوديات بعدد أكبر من لاعبين ولاعبات من دول أخرى مُصنفين ومن ذوي الخبرة.
وأضاف أن المشاركين في هذه البطولة من جميع الأعمار رجالاً ونساءً، كما أن هناك أطفالاً تبلغ أعمارهم ما بين 7 و10 سنوات.