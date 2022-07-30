تفتح وزارة التعليم، غداً الأحد، باب التقديم على أكثر من 11.5 ألف وظيفة تعليمية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، بنظام التعاقد الرسمي على رتبة “معلم ممارس” للعام الدراسي 1444هـ.
وكانت الوزارة أوضحت أن التقديم سيستمر حتى 7 أغسطس المقبل، عبر نظام جدارة الإلكتروني، في تخصصات: الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.
كما أشارت إلى أن الفرص الوظيفة جاءت لسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة، في الخطط الدراسية المطورة، ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي المقبل. وفق “أخبار 24”.