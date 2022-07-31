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جديد المحليات > “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ
31/07/2022   7:04 ص

“الصحة الخليجي” يوضح حقيقة وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يجرى تداوله بشأن وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

وبيّن المجلس، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “شائعة” كونه لا يوجد فرق بين الماء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصة أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.

ونصح بالحصول على الاحتياجات الأساسية من الماء من أجل تجنب الجفاف وتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي” يوضح حقيقة وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ

جديد المحليات
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