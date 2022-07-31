أكثر من 280 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس السبت

وصل إلى المدينة المنورة أمس (السبت)، أكثر من 10.5 ألف حاج من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة، أكثر من 280.5 ألف حاج.
وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل أكثر من 267.9 ألف حاج، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر أكثر من 8 آلاف حاج، فيما وصل أكثر من 4.3 ألف حاج إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وبيّنت الإحصائية مغادرة ما يقارب 12 ألف حاج المدينة المنورة، أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر. وفق “أخبار 24”.
بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ أكثر من 205.8 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أكثر من 74.7 ألف حاج مساء أمس.