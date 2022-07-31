مستجدات كورونا.. انخفاض الوفيات والحالات الحرجة وارتفاع الإصابات الجديدة و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاض الحالات الحرجة والوفيات المسجلة بـ”كورونا” وارتفاع الإصابات الجديدة وحالات التعافي المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 48 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 809672 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 124 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم اليوم تسجيل 445 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 795289 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9251 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.