لرؤية قوة سياحتنا المتجددة.. رئيس شركة البحر الأحمر: نتطلع للترحيب بالضيوف العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن المشروع يتطلع لاستقبال الضيوف خلال العام المقبل، ليرى الجميع قوة سياحتنا المتجددة”.
وأوضح باغانو في مقطع فيديو بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق مشروع وجهة البحر الأحمر، أنهم يفخرون بالعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها، والتي تقدم مفهوماً مختلفاً للسياحة تركز على الإنسان والكوكب.
وعبر عن تقديره لكل من ساهموا في تحقيق ما وصل إليه العمل في الوجهة السياحية، وأنه متشوق للترحيب بالضيوف في العام المقبل 2023.
وكانت الشركة أشارت في مايو الماضي إلى قرب الانتهاء من تجهيز الفلل الشاطئية في جزر أمهات السياحية، كما أعلنت الانتهاء من عملية تركيب كابلات الإضاءة في مدرج المطار الرئيسي بالمشروع.
يذكر أن المشروع يتكون من 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم إلى جانب المطار الدولي؛ مرسى فاخراً، والعديد من المرافق الترفيهية.
نحتفل بمرور خمس سنوات من الإنجازات في #وجهة_البحر_الأحمر. وفق “أخبار 24”.خمس سنوات ونحن #بإنجازاتنا_نقود نحو سياحة مستدامة ومتجددة. pic.twitter.com/fIXhIlv8zY
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) July 31, 2022