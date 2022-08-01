نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لرؤية قوة سياحتنا المتجددة.. رئيس شركة البحر الأحمر: نتطلع للترحيب بالضيوف العام المقبل
01/08/2022   1:59 م

لرؤية قوة سياحتنا المتجددة.. رئيس شركة البحر الأحمر: نتطلع للترحيب بالضيوف العام المقبل

+ = -
768

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن المشروع يتطلع لاستقبال الضيوف خلال العام المقبل، ليرى الجميع قوة سياحتنا المتجددة”.

وأوضح باغانو في مقطع فيديو بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق مشروع وجهة البحر الأحمر، أنهم يفخرون بالعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها، والتي تقدم مفهوماً مختلفاً للسياحة تركز على الإنسان والكوكب. 

وعبر عن تقديره لكل من ساهموا في تحقيق ما وصل إليه العمل في الوجهة السياحية، وأنه متشوق للترحيب بالضيوف في العام المقبل 2023. 

وكانت الشركة أشارت في مايو الماضي إلى قرب الانتهاء من تجهيز الفلل الشاطئية في جزر أمهات السياحية، كما أعلنت الانتهاء من عملية تركيب كابلات الإضاءة في مدرج المطار الرئيسي بالمشروع. 

يذكر أن المشروع يتكون من 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم إلى جانب المطار الدولي؛ مرسى فاخراً، والعديد من المرافق الترفيهية. 

لرؤية قوة سياحتنا المتجددة.. رئيس شركة البحر الأحمر: نتطلع للترحيب بالضيوف العام المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221232.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.