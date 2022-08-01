أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف.
واعتمد المكتب التنفيذي نظام التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027، إذ ستمثل آسيا بـ 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخباً.
وأوضح الاتحاد أن دوري أبطال آسيا في نسخة 2023-2024 سينطلق اعتباراً من الدور التمهيدي الأول يوم 8 أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر ولغاية 13 ديسمبر 2023.
وأشار إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية ستقام في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأنه اعتباراً من موسم 2023-202 تم استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.