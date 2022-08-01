“معادن” تعلن بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث بطاقة 1.1 مليون طن سنوياً

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن انتهاء فترة الإنتاج التجريبي، وبدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث.
وأوضحت “معادن” ، اليوم (الاثنين)، أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ نحو 1.1 مليون طن سنوياً، مضيفة بأن المصنع حقق استقراراً في عمليات التشغيل التجريبية.
وتوقعت الشركة ظهور الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائجها المالية في الربع الثاني من العام الحالي.
يذكر أن المصنع يُعد أول مصانع شركة معادن للأسمدة “مشروع الفوسفات الثالث”، وهي شركة تمتلكها معادن بنسبة 100%. وفق “أخبار 24”.