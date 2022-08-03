الكشف عن مُقدم الأدلة في “قضية التسجيلات”

كشفت مصادر عن هوية الشخص الذي قدّم الأدلة في قضية التسجيلات بين نادي النصر ونظيره الاتحاد بعد انضمام المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الاتحاد.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الوسيط “ح. د”، كان جسر الوصل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله وحامد البلوي وأدار المفاوضات بينهما، ووثقها بـ “الصور والصوت” لضمان نسبته من الانتقال وفق ما وُعِدَ به وهو صديق مقرب من لاعبين كثر في الدوري السعودي بسبب ارتباط نشاطه التجاري بكرة القدم.
وأتمت المصاد ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الوسيط تفاجأ بعدم الرد على رسائله واتصالاته بعد انتقال اللاعب إلى الاتحاد، ما دفعه إلى تقديم الأدلة لنادي النصر، والذهاب معهم إلى لجنة قانونية لتسجيل شهادته والتوقيع عليها. وفق “أخبار 24”.
وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، في وقت سابق من الثلاثاء، إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، كما قررت حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.