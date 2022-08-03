ناشئو الأخضر يواجهون منتخب الكوسفو ودياً

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد لدرجة الناشئين اليوم (الأربعاء) الموافق 03 أغسطس 2022م، ودياً مع ناشئي منتخب جمهورية كوسفو، في معسكره التدريبي المقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين – كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.
وتعد هذه المواجهة الودية هي الثانية لناشئي الأخضر في المعسكر بعد المواجهة الماضية أمام ناشئي منتخب الكوسفو، والتي تغلب فيها الأخضر بنتيجة (38-29)، وستُقام المباراة عند تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت المملكة. وفق “أخبار 24”.
وخضع لاعبو المنتخب للناشئين لكرة اليد لـ “حصة فيديو” ركز من خلالها الجهاز الفني للأخضر على شرح الأخطاء والبناء على المكتسبات في اللقاء الودي الأخير، كما واصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الجانب الفني بإشراف المدير الفني الإسباني خوليان، وبقيادة المدرب الوطني هاشم الشرفا الذي عمد على تكثيف العمل على الخطط التكتيكية الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى الجانب اللياقي في صالة الإعداد البدني.