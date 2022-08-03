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رياضة > الأهلي يواجه القيصومة بالجولة الأولى.. “المسابقات” تُصدر جدول مباريات الدور الأول من “دوري يلو”
03/08/2022   9:31 ص

الأهلي يواجه القيصومة بالجولة الأولى.. “المسابقات” تُصدر جدول مباريات الدور الأول من “دوري يلو”

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أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)،للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، الذي ينطلق يوم الإثنين 22 أغسطس الجاري.

ويفتتح “دوري يلو” بمواجهة ستجمع بين فريق العربي، ونظيره هجر، في تمام الساعة لـ7:10 مساء، ويليه مواجهة بين فريق أحد ونجران، والمواجهة الثالثة ستكون بين فريق الشعلة، والعروبة.

ويلعب فريق الأهلي، الذي هبط الموسم الماضي، إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخه، أول مبارياته مع القيصومة في الجولة الأولى، يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، في تمام الساعة 8:50 مساء.

وإليكم جدول مباريات الدور الأول كالتالي:

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وفق “أخبار 24”.

الأهلي يواجه القيصومة بالجولة الأولى.. “المسابقات” تُصدر جدول مباريات الدور الأول من “دوري يلو”

رياضة
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