“هيئة الأدب والنشر”: إطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 29 سبتمبر المقبل

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم (الأحد)، عن استعدادها لتنظيم وإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب خلال الفترة من 29 سبتمبر المقبل إلى 8 أكتوبر، وذلك بعد فتح باب التسجيل أمام جميع دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة، خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو الماضي.
واستقبلت الهيئة خلال فترة فتح باب التسجيل مئات الطلبات للمشاركة في المعرض، ويجري حالياً معالجتها والمفاضلة بينها، بالإضافة إلى اقترابها من الانتهاء من تصميم البرنامج الثقافي للمعرض الذي ستعلن تفاصيله قريباً.
وصُنف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي نظمته الهيئة العام الماضي، كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وأحد أهم معارض الكتاب العربية من حيث عدد زوّاره، وحجم المبيعات، وتنوع البرامج الثقافية، وعدد دور النشر المشاركة.
ولفتت الهيئة إلى أن دورة هذا العام ستشهد برنامجاً ثقافياً شاملاً ونوعياً بمشاركة 16 قطاعاً ثقافياً، ونخبة من أهم المتحدثين السعوديين والدوليين، إلى جانب أمسيات شعرية، وجلسات حوارية، وندوات ومحاضرات وورش عمل تدريبية، ومسرحيات وعروض فنية وموسيقية، وجناح للطفل. وفق “أخبار 24”.