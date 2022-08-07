كشف عصام الصايغ، زوج السيدة لينا طه المتوفاة مع صديقتها الدكتورة عفاف فلمبان، أثناء إنقاذهما فتاتين من الغرق، أن زوجته بقيت 4 ساعات مفقودة داخل البحر، وذلك بعدما جرفتها الأمواج.
وذكر الصايغ لـ”أخبار 24″، أن زوجته ومجموعة من النساء كن يسبحن في البحر قرب شاليه كنّ يقِمن فيه على أحد شواطئ جدة، وعند خروجهن من البحر شاهدن فتاتين تغرقان.
وأشار إلى أن زوجته والدكتورة عفاف عادتا للبحر لإنقاذ الفتاتين ونجحتا في ذلك، إلا أن الموج الشديد سحبهما إلى وسط البحر، مضيفا أن المتواجدين استطاعوا إخراج الدكتورة عفاف فيما اختفت زوجته.
وأضاف أن البحث عن زوجته استمر من الـ3 عصرًا حتى الساعة 6:50 مساءً، مشيرًا إلى أن ابنه استأجر قاربًا على حسابه الخاص للبحث عنها برفقة غواصين، حتى وجدها على بعد كيلومتر من موقعهم.
وأوضح أن الطبيب ذكر لهم بعد وصولهم للمستشفى أنها فارقت الحياة منذ ساعة ونصف، مؤكدًا أنه في حال تم العثور عليها قبل ذلك، لربما أسهم ذلك في بقائها على قيد الحياة.
وذكر أن الفتاتين اللتين تم إنقاذهما عمرهما لا يتجاوز 16 عاما، مشيرا إلى أنهما أبلغتا عائلتي الفقيدتين بأنهما تبرعتا بحفر آبار باسم الفقيدتين.
ومن جهته، ذكر أحد أقارب الدكتورة عفاف فلمبان، ويدعى محمد فلمبان، أنها وزميلتها لينا تجيدان السباحة، وساهمتا في إنقاذ الفتاتين من الغرق، إلا أن سرعة الأمواج تسببت بغرقهما. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المتواجدين نجحوا في إخراج عمته، وطلبوا سيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى الملك عبدالله شمال جدة، إلا أن إنقاذها جاء متأخرًا، حيث وافتها المنية بعد وصولها للمستشفى.